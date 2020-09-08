Стадион "Металлург" в Кривом Роге должен быть многофункциональным - депутат

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава попечительского совета "Кривбасса" и народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков рассказал о реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, передает УНН со ссылкой на Tribuna.

"Вы видите, в каком состоянии сейчас находится стадион после того, как "Кривбасс" перестал существовать и играть здесь. Хотя в подтрибунных помещениях тренируются дети, ходят на различные секции. Трудно сказать, в каких условиях это происходит. Спортзал открыт. В прошлом году областной совет принял решение о выделении 70 млн на реконструкцию стадиона. Прошло 2 месяца, можно увидеть, как идет реконструкция. Просто обшиваются стены снаружи, обваливается штукатурка, нужно же показать, что выделенные деньги вкладываются в стадион", - рассказал он.

Корявченков уточнил, что по вопросу реконструкции "Металлурга" проходила встреча президента УАФ Андрея Павелко и народных депутатов с губернатором Днепропетровской области.

"Приняли решение и сейчас разрабатывается проект полной реконструкции стадиона", - сказал политик.

По его словам, также было принято решение, что стадион должен быть многофункциональным. И новый проект планируется утвердить уже в сентябре.

Напомним, в Украине недавно возродили ФК "Кривбасс". Соответствующие поручения ранее дал Президент Владимир Зеленский. О том, чтобы клуб возобновил свою деятельность, работали президент УАФ Андрей Павелко, совместно с народными депутатами от "Слуги народа".