Домой к редактору белорусского СМИ пришли силовики: задержали ее дочь

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня утром в квартиру одного из редакторов белорусского издания TUT.BY, которое освещает ситуацию с протестами в Беларуси и действия оппозиции - Галины Уласик - пришли силовики. Позже стало известно, что задержали ее дочь - по подозрению в уголовном деле об "участии в массовых беспорядках". Об этом пишет TUT.BY, передает УНН.

"Сегодня утром в квартиру одного из редакторов TUT.BY, Галины Уласик, пытались попасть силовики... Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск. По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела", - сообщило издание.

Впоследствии, как указано, двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить, что ее задержали в рамках административного процесса по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). "В квартире проходит обыск, привели понятых", - добавили в издании.

"Как выяснилось, дочь редактора TUT.BY Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению в уголовном деле об участии в массовых беспорядках", - указали позже в издании.

Также отмечается, что к редактору TUT.BY "вопросов у силовиков нет". Дело касается только ее дочери Валерии, которая была задержана утром.

Ранее сегодня, 8 сентября, белорусские пограничники подтвердили, что белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной. При этом двое ее коллег по оппозиционному Координационному совету смогли попасть в Украину.

Ранее с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.