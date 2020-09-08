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На столичном Голосеево произошел природный пожар: горела трава и поваленные деревья

На столичном Голосеево произошел природный пожар: горела трава и поваленные деревья

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Голосеевском районе столицы произошел пожар на открытой местности - горела трава и поваленные деревья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"7 сентября в 16:18... поступило сообщение о пожаре на ул. Полковника Потехина, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей было установлено, что на открытой местности горел травяной настил и поваленные деревья на площади 70 кв. м. В 17:22 пожар был локализован, а в 19:16 - ликвидирован.

"Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами", - добавляется в сообщении.

Напомним, в результате пожаров за неделю с 31 августа по 6 сентября в Украине погибли 16 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, ГСЧС, лесные пожары
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