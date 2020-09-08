В Латвии надеются, что еще существует возможность провести ЧМ-2021 по хоккею вместе с Беларусью

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Несмотря на политическую обстановку в Беларуси, Латвия рассчитывает провести совместно с ней чемпионат мира по хоккею. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, слова которого приводит беларусское издание “Прессбол”, пишет УНН.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в столицах обеих стран, Минске и Риге, с 21 мая по 6 июня. Однако на фоне протестов в Беларуси премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял о начале переговоров с Международной федерацией хоккея (IIHF) о переносе беларусской части турнира в другую страну.

“Искренне надеюсь, что все завершится именно так, как и было запланировано, совместным проведением чемпионата в Минске и Риге”, — сказал Козиолс. “Считал и продолжаю считать, что спорт действительно нередко может решать проблемы даже лучше, чем политики”, — добавил он.

Президент IIHF Рене Фазель, отвечая на слова Кариньша, заявил, что федерация не получала никаких обращений от Латвии. “На данный момент мы не планируем менять место проведения чемпионата”, — отметил Фазель.

Акции протеста в городах Беларуси начались 9 августа после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.