Тихановская прокомментировала задержание Колесниковой в Беларуси

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала задержание в Беларуси члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, отметив, что последняя должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Тихановской в Telegram-канале, передает УНН.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановська.

Ранее сегодня, 8 сентября, белорусские пограничники подтвердили, что белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной. При этом двое ее коллег по оппозиционному Координационному совету смогли попасть в Украину.