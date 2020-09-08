От Кличко требуют выполнения программы защиты бездомных животных

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Жители Киева призывают мэра города Виталия Кличко перестать игнорировать программу защиты бездомных животных. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, передает УНН.

Автором петиции является Ирина Михайленко. От имени зооактивистив и неравнодушных киевлян она призвала столичную власть создать комфортные условия сосуществования людей и животных в экосистеме Киева.

Для этого нужно ввести в действие проект решения Киевского городского совета “Об утверждении Киевской городской целевой программы контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы”, который был разработан Департаментом городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета вместе с КП “Киевская городская больница ветеринарной медицины” и общественными организациями, отмечает Михайленко.

Этот документ является основным механизмом контроля за содержанием домашних животных, и он был обнародован на сайте КГГА еще 3 декабря 2019 года, напоминает автор петиции.

Отдельно киевляне считают необходимым переизбрать состав и руководство Комиссии по вопросам защиты животных при Департаменте городского благоустройства исполнительного органа Киевсовета (КГГА). В состав комиссии должны войти не менее 15 профильных организаций и объединений, осуществляющих свою работу в г. Киеве и Киевской области. Новый состав комиссии должен быть наделен правом освещать объективное мнение Киевской зоозащитной общины с четко очерченными позиции, нормами и правилами.

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“Только при гуманном отношении к животным и открытой сотрудничества руководства города непосредственно с Киевской общиной, Киев может называться европейской столицей”, — резюмировала автор петиции.

Петиция была зарегистрирована 12 июня. Она набрала 1 тыс. из 10 тыс. необходимых голосов.

До конца сбора подписей осталось 2 дня.

Как писал УНН, по словам кандидата на должность мэра от партия “Слуга народа” Ирины Верещук, в Киеве уже 10 лет обещают и не могут построить центр для бездомных животных. “... уже были даже выделили земельный участок, смета — все было разработано, из года в год обещали. Это всегда у нас по времени год-два-три продолжается. Сделали все, тогда был смета 6 млн грн, а сейчас, с пересчетом, потому 6 лет потеряли — 26 млн грн”, — рассказала она.