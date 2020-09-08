Капитан сборной Испании побил бомбардирский рекорд среди защитников национальных команд

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Автор двух забитых голов в ворота сборной Украины - капитан сборной Испании и ФК "Реал Мадрид" Серхио Рамос установил новое мировое достижение среди защитников национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на Copa Mundial FIFA.

34-летний футболист после этого матча стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории национальных сборных. Теперь в его активе 23 гола в 172 матчах за сборную Испании. Ранее рекордсменом по этому показателю был бывший защитник сборной Аргентины Даниель Пассарелла, в активе которого 22 гола.

Кроме того, опытный защитник теперь разделил восьмое место с Альфредо ди Стефано в списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Лидерами испанской команды остались Давид Вилья (59), Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

Как сообщал УНН, Украина потерпела сокрушительное поражение от Испании.