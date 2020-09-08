Кулеба: Украина не планирует менять закон об образовании, чтобы удовлетворять требования других стран

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украина не планирует менять собственный закон об образовании, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с румынским коллегой Богданом Ауреску, передает корреспондент УНН.

“Как министр иностранных дел я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон об образовании был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран”, — сказал министр.

В то же время, по его словам, украинская сторона абсолютно настроена обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и, в частности, в этом случае интересы Румынии, были защищены.

“Хочу еще раз подчеркнуть что для меня румынский меньшинство в Украине является нашим достоянием, поэтому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом оставались интегрированными в наше общество”, — подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНН, Украина откроет новое консульство в Румынии.