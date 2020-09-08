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Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
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Евросоюз еще на полгода продолжит "крымские санкции" против России - СМИ

Евросоюз еще на полгода продолжит "крымские санкции" против России - СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Послы стран-членов ЕС завтра, 9 сентября, продолжат на 6 месяцев санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Послы ЕС завтра дадут "зеленый свет" на запрет на получение виз и замораживание активов 175 лицам и 44 субъектам, которые, по мнению блока, подорвали территориальную целостность Украины. Продолжение на 6 месяцев, как обычно", - написал Йозвяк.

Отметим, Евросоюз ввел в марта 2014 санкции против Москвы после "референдума" и аннексии Россией Крыма. Были созданы "санкционные списки" из физических и юридических лиц, причастных к нарушениям территориальной целостности Украины. Ограничения касались замораживания финансовых активов в странах Евросоюза и запрета въезда на территорию ЕС для лиц, находящихся в "списке".

Как сообщалось ранее в УНН, ЕС, вероятно, введет санкции в отношении лиц, ответственных за отравление Навального.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Крым, Украина, Евросоюз
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