Евросоюз еще на полгода продолжит "крымские санкции" против России - СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Послы стран-членов ЕС завтра, 9 сентября, продолжат на 6 месяцев санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Послы ЕС завтра дадут "зеленый свет" на запрет на получение виз и замораживание активов 175 лицам и 44 субъектам, которые, по мнению блока, подорвали территориальную целостность Украины. Продолжение на 6 месяцев, как обычно", - написал Йозвяк.

Отметим, Евросоюз ввел в марта 2014 санкции против Москвы после "референдума" и аннексии Россией Крыма. Были созданы "санкционные списки" из физических и юридических лиц, причастных к нарушениям территориальной целостности Украины. Ограничения касались замораживания финансовых активов в странах Евросоюза и запрета въезда на территорию ЕС для лиц, находящихся в "списке".

Как сообщалось ранее в УНН, ЕС, вероятно, введет санкции в отношении лиц, ответственных за отравление Навального.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine . 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia