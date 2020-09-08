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ВС снова отказался менять место рассмотрения дела Стерненка из Одессы на Киев

ВС снова отказался менять место рассмотрения дела Стерненка из Одессы на Киев

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховный Суд снова отказал в передаче дела относительно одесского активиста Сергея Стерненка, подозреваемого по делу о умышленного убийства и незаконного ношения холодного оружия, из Одессы в Киев. Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет”, — написал Стерненко.

Напомним, в августе Верховный суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненка из Одессы на Киев.

Как сообщалось, активист Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на себя перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападений на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Верховный суд
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