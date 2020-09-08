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Зеленский назвал дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Зеленский назвал дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" запланирована на 11 сентября. Об этом сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область, передает УНН.

"У нас должно быть заседание помощников 11 числа, 11 сентября, заседание советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения", - сказал Зеленский.

Напомним, ожидается, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" обсудят вопросы обострения ситуации на Донбассе.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланированная на 28 августа, пройдет до 10 сентября.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил также, что ожидает министерской встречи в "нормандском формате" в сентябре.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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