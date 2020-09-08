ГПСУ: белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов уже проследовали в Украину

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов после прохождения пограничного контроля последовали на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

"В настоящее время граждане РБ А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что Родненков и Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину. "В пункте пропуска они проходили меры контроля в соответствии с законодательством, что определяет порядок пересечения государственной границы", - отметили в ведомстве.

Также указано, что "гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала".

Ранее сегодня, 8 сентября, белорусские пограничники подтвердили, что белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной. При этом двое ее коллег по оппозиционному Координационному совету смогли попасть в Украину.