Кулеба отреагировал на прибытие в Украину белорусских оппозиционеров

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался относительно пребывания на территории Украины граждан Беларуси, членов координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Свое мнение министр высказал у себя в Facebook, передает УНН.

“Несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь её на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами”, — написал глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова к украинским пунктам пропуска не прибывала.