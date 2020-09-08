Президент о выборах в местные советы: мне не все равно, кого выдвигают наши депутаты

КИЕВ. 8 сентября УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не все равно, какие кандидатуры его политсила "Слуга народа" выдвигает на выборы глав городов, ОТО и тому подобное. Об этом Глава государства сказал журналистам во время рабочей поездки в Сумскую область, передает корреспондент УНН.

"Не знаю кого "Слуга народа" планирует выдвинуть (на довыборы по 157 округу в случае избрания Татьяны Рябухи мэром Сум - ред.). Во-первых, надо сначала победить. А победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, вообще видят ли главой города, нравится ли им ее программа. Я желаю успехов, но это выбор народа Украины. Мне кажется, что это справедливо. Вам жить в Сумах, и вам решать - вы хотите жить как сейчас или вы хотите жить по-другому. Я ни за кого не могу агитировать, и это не справедливо чтобы я агитировал", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, почему "Слуги народа" выдвинули именно ее кандидатуру, Президент заявил: "Мне сейчас сложно ответить одним словом или предложением".

"Мне действительно не все равно, кого выдвигают наши депутаты на главы городов, ОТО и тому подобное. Поэтому, все считают, что мощный человек, человек знает местность, человек патриот Сумщины", - добавил он.

Напомним, во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября.