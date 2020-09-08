Зеленский дал театру в Сумах статус национального

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус национального Сумскому академическому театру драмы и музыкальной комедии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

“В ходе рабочей поездки на Сумщину Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии им. М. С. Щепкина и присвоил ему статус национального”, — говорится в сообщении.

Так, Глава государства прослушал фрагмент оперы “Запорожец за Дунаем” в исполнении музыкантов и ознакомился с историей и репертуаром театра.

Во время общения с творческим коллективом он сообщил о предоставлении театру статуса “Национальный”, в связи с чем подписан соответствующий указ Президента.

“Предоставление статуса национального — это не подарок от Президента или правительства. Это действительно справедливая и объективная оценка. Потому что вы, театр, это заслужили”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что государство должно больше поддерживать культуру, особенно театр. Именно поэтому, по словам Президента, в рамках второго этапа реализации Национальной программы “Большое строительство” предполагается не только восстановление музеев и культурных памятников, но и предоставление статуса учреждениям, которые развивают украинскую культуру.

Ранее в правительстве объяснили, почему музей Королева сделают национальным.