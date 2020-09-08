СМИ РФ подтвердили участие "куратора украинского направления" во встрече "нормандской четверки"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников “нормандской четверки”, которая запланирована на 11 сентября в Берлине. Об этом федеральному агентству ТАСС сообщил во вторник источник в российской делегации, отмечает УНН.

“Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов (будущей) встречи”, — уточнил источник.

Ранее встреча в “нормандском формате” на уровне советников планировалась на 28 августа, однако она была отменена. Как сообщил российскому агентству ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло “в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины”.

Последний раз политсоветники “нормандской четверки” собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Дмитрий Козак заявил, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, якобы “не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации”. Козак также сказал, что, хотя “были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне”, говорить о конкретной дате такой встречи “пока очень-очень рано”, так как необходимо выполнить большую работу по итогам предыдущего саммита “нормандской четверки” в Париже, который состоялся в декабре прошлого года.

Напомним, ранее Президент Украины назвал дату встречи советников глав стран “нормандской четверки”. Встреча советников запланирована на 11 сентября.