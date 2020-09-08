Нардепов призвали создать ВСК по расследованию трагических событий в Иловайск

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Народные депутаты Украины должны создать в парламенте ВСК по расследованию трагических событий под Иловайском. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил координатор рабочей группы по вопросам пленных и пропавших без вести на Донбассе Николай Колесник, передает УНН.

Он напомнил, что ВСК по расследованию трагических событий под Иловайском прекратила свое существование в 2015 году.

“Наша беззубая политика после Иловайска, после Дебальцево, когда не предоставили оценку, когда тысяча за месяц — в землю, а у нас виновных нет. Есть справка — Россия виновата. Но в России есть фамилии. Где наша оценка как государства в правовом аспекте не только россиян, а тех кто непосредственно расстреливал, и в Иловайске, в том числе”, — сказал он, призывая возобновить работу ВСК по расследованию трагических событий в Иловайск.

Напомним, по словам Романа Коваля, пока Хомчак возглавляет ВСУ правду о Иловайске трагедии украинцы не узнают.

“В этой трагедии виновата не только российская сторона, осуществившая агрессию, но и наши военные начальники. Они понятно, хотят сегодня выйти сухими из воды, они не хотят быть наказанными за свою небрежность, за свои неправильные решения”, — убежден историк.

Ведь действующий главнокомандующий (Хомчак, — ред.) не только был под Иловайск. Отдельные эксперты предполагают, что именно его ошибочные решения или просчеты могли быть среди причин, как развивались события.

Как писал УНН, в июле стало известно что в Раде хотят создать ВСК по событиям в Славянске, Дебальцево и Иловайске.