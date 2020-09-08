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Зеленский объяснил, почему строительство дорог в Сумской области происходит медленнее, чем в других областях

Зеленский объяснил, почему строительство дорог в Сумской области происходит медленнее, чем в других областях

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сооружение дорог, входящих в национальную программу "Большая стройка" в Сумской области, продолжается и завершится в установленные сроки, отметил Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время поездки в Сумскую область, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Отмечается, что во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Сумскую область Глава государства отметил, что в регионе в этом году строится около 160 км дорог государственного значения.

"Все эти обязательства контролируются. Глава областной госадминистрации докладывал, что успеют. С главой Укравтодора я ежедневно общаюсь. Они сообщают, что до конца года мы все это сделаем", - сообщил Владимир Зеленский.

Однако, он отметил, что "строительство дорог в Сумской области происходит медленнее, чем в других областях".

"Это связано с тем, что многие проекты были заблокированы на уровне Антимонопольного комитета", - сказал Президент.

Глава государства убежден, что все препятствия, которые тормозили темпы строительства автодорог, будут устранены.

Однако, по словам Владимира Зеленского, ситуация с восстановлением школ и садиков в Сумской области лучше.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область.

Источник: УНН
Теги: строительство, дорога, Сумы и Сумская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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