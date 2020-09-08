Государство отремонтирует взлетную полосу сумского аэропорта - Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что правительство отремонтирует взлетную полосу сумского аэропорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко рассказал Президенту о ходе реализации Национальной программы “Большая стройка” в регионе.

“В частности, в 2020 году в области обновляют 160 км государственных дорог. На это выделено 2 млрд грн. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Также ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн грн. Завершено сооружение четырех амбулаторий и начато полную реконструкцию семи приемных отделений”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме того, в области обновляют пять школ, а в Сумах строят полностью новый, уникальный для страны детский сад на три этажа, в котором будет бассейн.

“Основной инвестор Сумской области — государство. Благодаря „Большой стройке“ у нас поднимается экономика, выросла средняя заработная плата. Именно поэтому есть мечта у всех сумчан — это создание реального хаба на базе сумского международного аэропорта, который даст толчок развитию экономики”, — заявил глава области.

По словам Романа Грищенко, аэропорт сейчас находится в позорном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема — устарелость взлетной полосы. В то же время председатель ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в “Жулянах”, а потому может принимать почти все самолеты. Если произойдет ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

“Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Суммы были в графике приоритетных аэропортов, если вы имеете тех, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно”, — отметил Зеленский. Глава ОГА отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

Напомним, Зеленский дал театра в Сумах статус национального.