"УДАР" лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг за "ЕС" и "Слугу народа", - Рейтинг

КИЕВ. 8 сентября. УНН. “УДАР” набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов — “Европейскую солидарность” и “Слугу народа”. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в Киеве 31 августа — 1 сентября.

Рейтинг “УДАРа” вдвое больше партии, занявших второе и третье места.

“В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия” УДАР “за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию „Европейская солидарность“ поддерживают 14,0% опрошенных, партию „Слуга народа“ — 10,7%”, — сообщает “Рейтинг”.

Исследователи отмечают, что партию “Победа Пальчевского” поддерживают 6,9% опрошенных, партию “Оппозиционная платформа — За жизнь” — 6,8%, партию “Голос” — 6,5%, партию “Батькивщина” — 6,4%, партию “Сила и честь” — 5,5%, партию Шария — 3,8%. Рейтинг других сил — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 13%.

Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

“69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации — среди старейших опрошенных”, — заключает “Рейтинг”.

Исследование проведено Социологической группой “Рейтинг” 31 августа — 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.