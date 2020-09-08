В "Трансшипе" опровергли информацию о двух неудачных попытках поднятия танкера Delfi

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Информация о двух неудачных попытках поднятия танкера Delfi с мели не соответствует действительности. Об этом заявила компания "Трансшип", которая ежедневно информирует о выполненных работах по судну в Facebook, передает УНН.

Там уточнили, что процесс снятия судна с мели запланирован в три этапа, один из которых - полностью завершен. В частности, 26 августа было совершено плановое выпрямление и постановка на ровный киль танкера Delfi.

6 сентября был проведен второй этап по всплытию судна из почвы. В настоящее время корма находится на плаву.

"В данный момент мы "держим" судно на плаву и ликвидируем водотечности отсеков для безопасного перехода в запланированную точку выброса. В соответствии с хорошей морской практикой, после подъёма и в любом случае до буксировки, судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках", - рассказали в "Трансшипе", добавляя, что предстоит также убрать с судна большое количество ила и мусора, сместившегося на правый борт и создающего нежелательный крен.

В "Трансшипе" добавили, что вчера, 7 сентября, удалось выполнить следующие работы:

▪️ контроль уровня в откатанных отсеках судна;

▪️ ликвидация поступления воды в машинном отделении (примерно 25 куб. м в час);

▪️ уборка с судна большого количества ила и мусора (включая механизмы судна), сместившегося на правый борт и что создает нежелательный крен.

Напомним, с конца июля по поручению Президента проблемой поднятия танкера Delfi занимается Мининфраструктуры. 26 августа компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые решили помочь государству, подняли танкер на ровный киль.