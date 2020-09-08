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Шахты "Криворожского железорудного комбината" не относятся к ведению Минэнерго

Шахты "Криворожского железорудного комбината" не относятся к ведению Минэнерго

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство энергетики не имеет отношения к шахтам "Криворожского железорудного комбината", работники которых организовали протесты под землей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает УНН.

Там уточнили, что в ведении Минэнерго есть шахты по добыче угля и урановой руды.

"Работники ни одного из этих государственных предприятий на данный момент не бастуют", - заверили в Министерстве.

С перечнем предприятий, находящихся в управлении Минэнерго, можно ознакомиться по ссылкам:

https://bit.ly/337hfpH

https://bit.ly/35fJRQh

В Министерстве добавили, что в этом году государство беспрецедентно погасило долги по заработной плате горнякам государственных угледобывающих шахт.

"На сегодняшний день задолженность по зарплате, которую можно было профинансировать из госбюджета, полностью закрыта. Всего было выплачено более 3 млрд грн из госбюджета", - рассказали в Минэнерго.

Источник: УНН
Теги: железная руда, шахта, Днепр и Днепропетровская область, Минэнергоугля, Кривой Рог
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