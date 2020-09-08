Депутаты требуют тестировать на COVID-19 всех столичных школьников и учителей

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Киевская городская администрация и Кабмин должны обеспечить срочное тестирование на COVID-19 всех учеников и учителей города, а также преподавателей дошкольных учреждений. Об этом говорится в заявлении киевской городской организации "Европейская солидарность", передает УНН.

"В связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.) в столице, киевская городская организация "Европейская солидарность" требует от Киевской городской администрации и правительства Украины обеспечить срочное тестирование на COVID-19 всех учеников и учителей города, а также преподавателей дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что уже в первые дни некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы пошли на карантин. Если сохранится такая тенденция - через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы.

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"Также мы требуем от руководства города срочно обратиться в Верховную Раду и правительство с требованием ввести 100%-ную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в самой большой группе риска", - говорится в заявлении.

Депутаты добавили, что дополнительно требуют от правительства срочно решить вопросы страхования здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты.

"В случае невыполнения этих превентивных мер, вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет Министров и лично Президента Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении.

Отметим, по информации юриста Ростислава Кравца, в школах замалчивают информацию о больных детях, а поликлиники их не тестируют.

Как сообщал УНН, в шести учебных заведениях Николаева обнаружили коронавирус. Также случаи заражения вирусом уже зафиксированы в ряде школ других регионов Украины, в том числе и в столице.

Напомним, что украинцы с помощью петиций просили правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей на COVID-19 перед стартом нового учебного года. Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать такое исследование для учителей не будут. И это несмотря на то, что ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове, например, - накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, и тогда тоже были обнаружены больные.

Кроме того, в Украине есть ИФА-тесты на "ковид" отечественного производства, которые признаются сегодня одними из лучших в мире и стоят они на порядок дешевле зарубежных аналогов.