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Зеленский о потенциале Сумской области: имеет преимущества, чтобы быть лидером Северной Украины

Зеленский о потенциале Сумской области: имеет преимущества, чтобы быть лидером Северной Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область обсудил раскрытие потенциала области и отметил, что регион имеет достаточно преимуществ, чтобы быть лидером Северной Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Ваш регион имеет достаточно преимуществ, чтобы быть лидером Северной Украины. Это очень плодородные черноземы, это запасы нефти, газа и кварцевого песка. Это выгодное расположение для транзита, успешные вузы и научные учреждения, учреждения профессионально-технического образования. А также - мощные индустриально-промышленные парки... Мы готовы полностью поддерживать реконструкцию "Аэропорта Сумы". С нас - финансирование, с вас - проект и сроки, - а по-другому не может быть - сроки реализации", - сказал Владимир Зеленский.

Указано, что Глава государства также отметил спортивный потенциал Сумской области, в частности в зимних видах. Так, на территории области есть 13 лыжных баз, и именно здесь были воспитаны больше всего олимпийских чемпионов и призеров по зимним видам спорта.

"По мнению Владимира Зеленского, для максимального раскрытия потенциала Сумской области, среди прочего, нужно решить инфраструктурные вопросы, в частности построить качественные местные дороги, наладить железнодорожное пассажирское и авиасообщение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область, после чего приехал в Житомирскую область.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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