ГБР допросило нардепа Гео Лероса в качестве свидетеля - адвокат

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Народного депутата Украины Гео Лероса Государственное бюро расследований допросило в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook юридической компании, которая представляет его интересы.

"Сегодня состоялся допрос народного депутата Украины Гео Лероса. Его допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Лероса Маси-Мустафы Найема, налоговой проверки, которая установила наличие у Гео Лероса неоплаченных налоговых обязательств, не проводилось.

"Никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости уплаты задолженности он также не получал", - сообщил адвокат.

Также сообщается, что в соответствии с электронной декларации, в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс. грн. При этом уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 год, начинается с 2,8 млн гривен невыплаченного налога.

Напомним, народного депутата Украины Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Как сообщалось, народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

Перед этим Гео Лерос раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику и невыполнение предвыборных обещаний. Также ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых якобы брат главы Офиса Президента проводит несколько разговоров. Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно - зарабатывает на государстве". В свою очередь, Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".