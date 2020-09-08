МИД РФ об отравлении Навального: Берлин блефует в деле, обслуживая "грязную политическую возню"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Официальные лица ФРГ должны “открыть карты” в деле Алексея Навального, так как становится очевидно, что Берлин якобы “блефует, обслуживая грязную политическую возню”. Об этом заявила журналистам во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Российский дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об обмене информацией по Навальному между германской клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями.

“Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ (Хайко) Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что „есть много свидетельств этого“, — заявила Захарова. — Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню”.

Ранее, глава Минздрава Германии связал расследование отравления Навального с завершением “Северного потока-2”.

Разговоры о прекращении реализации “Северного потока-2” начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые“. В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный был отравлен веществом группы “Новичок”, тон сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: “Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию”. Это трактовалось СМИ и наблюдателями, как угроза остановить проект. По данным спикера Ангелы Меркель, канцлер “присоединилась к словам” главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам санкций со скепсисом.