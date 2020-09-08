Комарницкий: отказ от выборов в отдельных районах Донбасса расходится с Конституцией Украины

КИЕВ. 8 сентября. УНН. ЦИК принимала решение не проводить выборы в Луганской и Донецкой областях ссылаясь на пояснительные записки, которые подготовили Луганская и Донецкая ОГА. Об этом рассказал в комментарии для УНН экс-губернатор Луганской области Виталий Комарницкий.

Комарницкий пояснил, что такое решение расходится с главенствующей в принятии таких решений Конституцией Украины.

“У нас главенствующей остается Конституция Украины и никакими пояснительными записками это не закроешь. Более того, я непосредственно живу на этой территории, живу той жизнью, которой живет громада, и я не вижу ухудшения ситуации. У нас действует перемирие и нет потерь, так какая же тогда необходимость, когда мы говорим, о том, что всё-таки есть военный конфликт", - отметил он.

Доктор юридических наук напомнил, что статья первая КУ гласит, что выборы — это форма непосредственной демократии.

“Ведь мы демократическое государство, чего же мы тогда отходим от этих основ. Эту тематику я обсуждал и со своими близкими, знакомыми и я выскажу не только своё мнение, мнение очень большой части луганчан. Во-первых, к моему глубокому убеждению, как раз на этих территориях соприкосновения с линией разграничения проживают те люди, у которых обостренное чувство справедливости, желание учувствовать в жизни своей страны. Вызвано это рядом факторов, в первую очередь — это проживанием 6 лет в зоне, которая граничит с боевыми действиями”, — отметил профессор.

Комарницкий рассказал, что во время работы в Луганской ОГА он достаточно общался с населением области из чего сделал выводы, что ранее выбор руководителей городов делался не столь осознанно, как бы это могло быть на предстоящих выборах.

“Люди, которые уже столкнувшись с проблемами, на этих выборах сделали бы правильные выводы, не поддались бы тем эмоциям, которые раньше царили. Не поддались бы к формам подкупа и популизма, тех депутатов, которые ранее выдвигались. Поэтому введение военно-гражданских администраций в этих городах — это не решение”, — сказал Комарницкий.

Экс-губернатор считает, что на его взгляд, лишить людей возможности принимать участие в решении таких вопросов, это ошибка.

Напомним, что ранее ЦИК приняла постановление о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.