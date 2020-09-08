Полиция: Балуха госпитализировали с Гидропарка, у него отсутствовал телефон

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями со столичного Гидропарка. Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух", - сказано в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

"Предварительно установлено: пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями с ПКиО "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты", - добавили в полиции.

Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения, указали в полиции.

"Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, относительно обстоятельств совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

"Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - отметили в полиции.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.