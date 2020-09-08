МОН: инициированное правительством повышение зарплат учителям потребует дополнительных 50 млрд грн

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Внедрение в 2021 году постановления правительства Украины, которым предусматривается постепенное повышение низкого должностного оклада педагогов, потребует дополнительно около 50 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины, передает УНН.

"Пунктом 6 статьи 61 Заключительных положений Закона Украины "Об образовании" и статьей 36 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" гарантированное определение размеров должностных окладов педагогических, научно-педагогических и научных работников отрасли", - отметили в МОН.

В пресс-службе напоминают, что во исполнение этих норм правительством было принято постановление КМУ от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как это предусмотрено вышеуказанными законодательными нормами.

"В связи с отсутствием средств на его реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Министерство заинтересовано во введении в действие именно этого постановления, поскольку "им выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни работников образования".

"Этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета области размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение", - отмечают в МОН.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению законопроект "Об образовании взрослых", который направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.