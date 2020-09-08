Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
8865

Из-за отказа продать алкоголь мужчина угрожал "взорвать" столичную заправку

Из-за отказа продать алкоголь мужчина угрожал "взорвать" столичную заправку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужчина угрожал взорвать гранату на заправке в Киеве из-за отказа ему в продаже алкоголя в ночное время суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Вчера ночью на спецлинию "102" от работников АЗС на проспекте Лобановского поступил вызов о том, что посетитель ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова, по прибытию на место происшествия полицейские охраны заметили мужчину, который держал в руках устройство, похожее на гранату.

"Нарушитель объяснил правоохранителям, что на заправке ему не продали спиртное в запрещенное законом время, поэтому он решил угрожать работникам подрывом заведения", - сказал Баранов.

Сообщается, что злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Согласно акту взрывотехников с места происшествия изъято пиротехническое изделие - страйкбольную гранату", - добавил старший лейтенант полиции.

Также фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанному на период досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пьяного львовянина не пускали в ТРЦ, поэтому он угрожал гранатой.

Источник: УНН
Теги: Киев, алкоголь, взрывы, угроза
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.