Из-за отказа продать алкоголь мужчина угрожал "взорвать" столичную заправку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужчина угрожал взорвать гранату на заправке в Киеве из-за отказа ему в продаже алкоголя в ночное время суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Вчера ночью на спецлинию "102" от работников АЗС на проспекте Лобановского поступил вызов о том, что посетитель ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова, по прибытию на место происшествия полицейские охраны заметили мужчину, который держал в руках устройство, похожее на гранату.

"Нарушитель объяснил правоохранителям, что на заправке ему не продали спиртное в запрещенное законом время, поэтому он решил угрожать работникам подрывом заведения", - сказал Баранов.

Сообщается, что злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Согласно акту взрывотехников с места происшествия изъято пиротехническое изделие - страйкбольную гранату", - добавил старший лейтенант полиции.

Также фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанному на период досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пьяного львовянина не пускали в ТРЦ, поэтому он угрожал гранатой.