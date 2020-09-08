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Балух находится в реанимации - нардеп

Балух находится в реанимации - нардеп

Владимир Балух

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы украинский политзаключенный Владимир Балух, которого госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка сейчас в реанимации. Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Владимир Балух сейчас в реанимации. По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

Как сообщалось, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждения из столичного Гидропарка.

Напомним, Балуху сломали ключицу и руку.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Балух
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