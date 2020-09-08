Балух находится в реанимации - нардеп
Владимир Балух
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы украинский политзаключенный Владимир Балух, которого госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка сейчас в реанимации. Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Владимир Балух сейчас в реанимации. По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.
Как сообщалось, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждения из столичного Гидропарка.
Напомним, Балуху сломали ключицу и руку.
Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью.