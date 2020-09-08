С января повысят заработные платы педагогам - Бабак

КИЕВ. 8 сентября. УНН. С 1 января 2021 года произойдет повышение заработных плат педагогам. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

"Мы настаиваем, как комитет, чтобы заработные платы в следующем году были подняты. Или если можно, чтобы 822-е постановление заработало. Оно предусматривает, что три размера прожиточного минимума должны выплачиваться с 1 января 2021 года. Это был бы, наверное, при оставлении нынешней концепции начисления заработной платы, один из лучших вариантов", - сказал Сергей Бабак.

Он отметил, что в таком случае с 1 января 2021 года введут 3 прожиточных минимума, с 1 января 2022-го - 3,5 прожиточного минимума, а с 2023--го - 4 прожиточных минимума.

"Депутаты могут внести и вносят, после представления имеют две недели на то, чтобы внести свои коррективы в этот бюджет. И комитет по образованию, поверьте, подаст увеличение заработных плат педагогам. Что касается 4 тыс. долларов. Когда об этом шла речь полтора года назад - эксперт просто ошибся. Поэтому, это невозможно было выполнить тогда, и нельзя выполнить сейчас. Но то, что к этому надо стремиться - да, надо стремиться. Но повышение заработных плат с 1 января 2021 года будет обязательно. В каком размере - мы еще не знаем, потому что нет финального документа, ни проектов постановления правительства, ни нет внесенного бюджета в Кабинет министров, Верховную Раду. До 15 сентября он будет внесен, мы увидим цифры, и будем закладывать повышение заработных плат уже депутатскими поправками", - добавил Сергей Бабак.

Напомним, инициированное правительством повышение зарплат учителям потребует дополнительных 50 млрд грн.