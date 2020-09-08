В Полтавской области зафиксирован случай лихорадки Западного Нила

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Центра общественного здоровья Минздрава.

"По информации ГУ "Полтавский ОЛЦ Минздрава Украины", жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у заболевшего повысилась температуры тела до 39С, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.

"Вирусологической референс-лабораторией ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (две). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

"С начала 2020 года через систему сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышках среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (пять), Франция (один) и Португалия (один). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине существуют Энзоотические территории для лихорадки Западного Нила. Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

В ЦОЗ отмечается, что инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

СПРАВКА: Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты, откуда еще одно название - "утиная лихорадка".

Напомним, в 2018 году в Запорожье у восьми больных обнаружили возбудитель лихорадки Западного Нила.