Дочерняя компания "Нафтогаза" незаконно руководила двумя ТЭЦ во Львовской области

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В пятницу, 4 сентября, Окружной Административный суд Киева признал назначение управляющим компании “Нефтегаз-Тепло” незаконным. Речь идет об управлении двумя арестованными ТЭЦ во Львовской области, передает УНН.

Соответствующее решение было опубликовано журналистами в статье о махинациях со стороны чиновников и должностных лиц по Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. В частности речь идет о том, что судья удовлетворил ходатайство о признании назначения дочерней компании НАК “Нафтогаз” управляющим незаконным, ведь это назначение происходило вне конкурса и фактически противоречило закону о АРМА.

Вполне вероятно, отмечают журналисты, что чиновникам было известно о том, что такое решение будет принято и поэтому они пытались как можно быстрее провести отчуждение имущества для дальнейшей контролируемой продажи его на СЕТАМ. И делали это путем угроз руководству АРМА и обещаний оказывать давление на судебную систему, которые на заседании специальной комиссии озвучил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, в обязанности и сферу компетенций которого эти вопросы вообще не входят.

Стоит отметить, что именно такой сценарий развития событий на прошлой неделе обнародовал директор компании “Энергия Новояворовск” Андрей Гнатуш:

“Они через подконтрольных политиков собираются инициировать продажу этих активов через СЕТАМ. На торгах вывешивается объект, на котором сотни миллионов накрученных долгов перед НАК Нафтогаз ... Понятно, что стоимость лота и близко не стоит таких денег. Соответственно, НАК героически соглашается принять все за долги перед собой и накинуть 1 копейку сверху. Таким образом надуманные долги будут списаны, а заинтересованные лица смогут присвоить ТЭЦ себе”.

Но суд вовремя успел принять правомерное решение, тем самым сделав невозможным потенциальный захват стратегически важных для города объектов.

В прошлом году коррумпированное руководство АРМА и бывшего главу агентства Антона Янчука отстранили от исполнения обязанностей из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле. Тогда же бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК “Нафтогаз”. Именно эту передачу в управление суд и признал незаконной.