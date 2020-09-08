COVID-19: Зеленский надеется на готовность Украины к увеличению заполняемости больниц

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине существует проблема с быстрым наполнением коек на фоне пандемии COVID-19 и увеличение количества больных. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ Житомирской области, передает корреспондент УНН.

“С деньгами проблем нет. Есть большие проблемы с количеством коек. Я имею в виду, с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы любим их такими как есть, будем исправлять все их ошибки, к сожалению, по всей стране. Проблема большая, но я все же верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы”, — сказал Президент.

По его словам, в Украине одновременно готовят много больниц “из-за увеличения количества больных, тех, которых доставляют в больницы”.

“Увеличивается переоборудование больниц. Оно параллельно увеличивается на всякий случай, мы следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ, там вопросов нет. Не хочу говорить „на всех достаточно“, но по крайней мере, мы должны быть готовы”, — добавил Глава государства.

Как сообщал УНН, в понедельник состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По итогам Минздраву поручили определить необходимое количество дополнительных койко-мест.