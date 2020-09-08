Эксперт рассказал, что изменит реформа такси и возрастет ли цена поездки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Законопроект Министерства инфраструктуры значительно упростит легализацию рынка такси, а также защитит как водителя, так и его пассажира, однако на стоимость поездки это почти не повлияет. Об этом УНН рассказал основатель и владелец транспортной компании Transflot Виктор Федосюк.

"Законопроект интересен тем, что он достаточно либеральный, дает легкий вход в легализацию для 98% таксистов и перевозчиков, которые сейчас на рынке работают в тени. Достаточно приобрести патент и ездить, работать защищенным и водителю, и клиенту. Почему клиенту? Потому что он получает уверенность в том, что едет с легалом, у которого есть патент, соответственно - поездка застрахована, а это дает ощущение безопасности. Отмечу, что на стоимости такси как-то существенно это почти не отразится ", - отметил он.

Важным преимуществом реформы такси Федосюк назвал четко прописанные эффективные механизмы контроля, которые позволят Укртрансбезопасности привлекать к ответственности нелегальных перевозчиков, что сейчас фактически невозможно сделать. Кроме того, самым таксистам будет выгоднее легализовать деятельность, ведь службы такси будут обязаны работать только с теми водителями, у которых есть патент, а иначе - платить крупный штраф.

"Этому закону могут препятствовать лишь несколько традиционных служб такси, которые боятся легализации, потому что думают, что она может съесть часть их рынка. На самом деле они давно потеряли рынок, а те клиенты, которые пользуются услугами традиционных такси, продолжат это делать, поэтому ничего кардинального в их доле рынка не изменится", - добавил эксперт.

Ранее министр инфраструктуры Криклий сообщил, что проект закона учитывает все недостатки действующего законодательства.

"По последним подсчетам, количество людей, которые осуществляют перевозки пассажиров на такси, достигает 220 000, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", - отмечал он.

Среди нововведений проекта закона: наличие патента у перевозчиков, который будет выдаваться на месяц или год и обязательное страхование пассажиров.