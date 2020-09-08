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МЗ поручено до конца сентября показать формат продолжение медреформы - Зеленский

МЗ поручено до конца сентября показать формат продолжение медреформы - Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство здравоохранения до конца сентября показать формат продолжение медицинской реформы и изменения к ней. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ Житомирской области, передает корреспондент УНН.

“Не только он (министр здравоохранения — ред.), а в целом Министерству здравоохранения поставлена задача — до конца сентября он должен показать формат продолжение медицинской реформы, изменения медицинской реформы, должно быть”, — сказал Президент.

По его словам, плюсы медреформы существуют, и “на лице, но есть и много минусов”.

“Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать. Такая простая арифметика”, — добавил Глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская реформа стала “шоковой терапией” для многих учреждений здравоохранения и назвал пути преодоления кризиса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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