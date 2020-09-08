Полиция расследует избиение Балуха как разбой

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Полиция расследует избиение освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха как "разбой, направленный на завладение имуществом". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка.

Напомним, Балуху сломали ключицу и руку.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью.