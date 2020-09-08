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Аваков сделал заявление в связи с началом избирательной кампании

Аваков сделал заявление в связи с началом избирательной кампании

Арсен Аваков

КИЕВ. 8 сентября. УНН. У Министерства внутренних дел Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса на местных выборах. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с началом избирательной кампании, передает УНН.

"В Украине официально началась избирательная кампания, стартовали местные выборы. За несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - заявил Аваков.

По его словам, МВД будет жестко реагировать на все "попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения".

"К сожалению, информация о таких попытках у нас уже появляется", - подчеркнул министр.

Аваков подчеркнул, что его министерство тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения. Кроме того, отмечается, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

"И еще одна крайне важная тема. Эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19 и карантина, поэтому прошу кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей. Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября 2020 года. Местные выборы не будут проводиться на территории аннексированного Крыма, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Донецком и Луганском областных советах.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Арсен Аваков

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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