Фонд соцстраха выплатит медикам, больным COVID-19, почти 1,8 млн грн

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Фонд социального страхования выплатит медикам и другим работникам за заболевания COVID-19 в результате выполнения должностных обязанностей на более 1,7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

"Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в частности, за время лечения острого профзаболевания ФССУ компенсирует застрахованным лицам утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

"С начала пандемии Фонд принял на оплату 500 таких листков нетрудоспособности на сумму более 1,79 млн гривен. В целом работники провели на оплачиваемом за средства Фонда больничном из-за профзаболевания коронавирусной болезнью 6141 день", - добавляется в сообщении.

Так, выплаты осуществляются Фондом, начиная с шестого дня нетрудоспособности и до полного выздоровления, первые пять дней финансирует работодатель. Основанием для предоставления указанной помощи является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности и наличие акта расследования несчастного случая, связанного с производством.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 августа 13 семьям выплатили деньги из Фонда социального страхования из-за смерти или болезни медицинского работника. Так, 11 семьям выплатили по 210 тыс. гривен, а двум семьям по 1,5 млн гривен.