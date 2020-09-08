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Балуха прооперировали: у него черепно-мозговая травма

Балуха прооперировали: у него черепно-мозговая травма

Владимир Балух

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха прооперировали, у него тяжелая черепно-мозговая травма. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое. Мы ... пообщались с главным врачом А. Ткаченко, к Володе пока не пускают. И просят пока не тревожить врачей, которые не могут обнародовать детали, в том числе и потому, что начато следствие по факту избиения", - написала Геращенко.

Напомним, полиция расследует избиение освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха как "разбой, направленный на завладение имуществом".

Как сообщалось, полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого госпитализировали с телесными повреждениями из столичного Гидропарка.

Напомним, Балуху сломали ключицу и руку.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Балух
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