Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8640

Украина и Малайзия обсудили сотрудничество в "перспективных сферах"

Украина и Малайзия обсудили сотрудничество в "перспективных сферах"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Развитие всестороннего сотрудничества с Малайзией является одним из приоритетов министерства иностранных дел Украины. Об этом шла речь 8 сентября во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с послом Малайзии в Украине Дато Раджа Реза Раджа Заиб Шахом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского МИД.

“Стороны высоко оценили существующий уровень украинско-малайзийского сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего развития всестороннего сотрудничества в перспективных сферах, в частности в аэрокосмической и образовательной”, — сообщили в МИД.

По информации пресс-службы, в этом контексте сотрудники договорились продолжить поиск эффективных форм и путей обеспечения развития двустороннего сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 с целью активизации межправительственных механизмов двустороннего сотрудничества, а также реализации совместных проектов в вышеупомянутых сферах.

Как сообщал УНН, Украина и Малайзия расширять сотрудничество в политической и экономической сферах.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Малайзия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.