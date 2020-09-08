Украина и Малайзия обсудили сотрудничество в "перспективных сферах"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Развитие всестороннего сотрудничества с Малайзией является одним из приоритетов министерства иностранных дел Украины. Об этом шла речь 8 сентября во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с послом Малайзии в Украине Дато Раджа Реза Раджа Заиб Шахом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского МИД.

“Стороны высоко оценили существующий уровень украинско-малайзийского сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего развития всестороннего сотрудничества в перспективных сферах, в частности в аэрокосмической и образовательной”, — сообщили в МИД.

По информации пресс-службы, в этом контексте сотрудники договорились продолжить поиск эффективных форм и путей обеспечения развития двустороннего сотрудничества на фоне пандемии COVID-19 с целью активизации межправительственных механизмов двустороннего сотрудничества, а также реализации совместных проектов в вышеупомянутых сферах.

Как сообщал УНН, Украина и Малайзия расширять сотрудничество в политической и экономической сферах.