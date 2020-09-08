Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6615

Чем ближе к выборам, тем рейтинг Кличко вероятно будет снижаться - политолог

Чем ближе к выборам, тем рейтинг Кличко вероятно будет снижаться - политолог

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По данным группы "Рейтинг", не довольны работой мэра Киева Виталия Кличко пока 37% киевлян. То есть это точно каждый третий, и немного больше. Упрекать действующего мэра действительно есть за что, говорит политолог Геннадий Дубов, хотя и считает такой антирейтинг мэра еще не критическим. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Также, эксперт считает, что чем ближе к дате голосования, то рейтинг Кличко может падать, особенно на фоне вероятных "катаклизмов".

"Да, если будут определенные катаклизмы, большие прорывы водоканалов, что уже бывало. Ведь хозяйство у нас достаточно древнее, и определенные инциденты могут повлиять на рейтинг", - объясняет он.

По словам Дубова, у киевлян действительно есть много причин упрекать действующего мэра.

"Обычно, это - земельные вопросы. Существует проблема "Укрбуда"... Существует проблема аварий на сетях городов. Коррупция в КГГА, хоть Кличко на такое и реагирует увольнением того или иного руководителя", - говорит он.

Эксперт прогнозирует, что наибольшее противостояние среди кандидатов на должность мэра Киева будет разворачиваться вокруг темы ЖКХ.

"Наиболее болезненная история для киевской власти - это состояние жилищно-коммунального хозяйства. Есть проблема с горячей водой, хотя это и не совсем вопрос города до конца, но люди ассоциируют эти проблемы с городскими властями.

Конкуренты будут пытаться это использовать, и многие политические силы ориентируются на проблемы ЖКХ как на определенный таран мэрства Кличко. Например, "Батькивщина" выставила Кучеренко - бывшего министра ЖКХ. Поэтому, думаю, что на фоне проблем ЖКХ будет противостояние", - пояснил он.

Как писал УНН, каждый третий киевлянин недоволен работой Кличко на посту мэра.

Напомним, именно кандидата от СН Ирину Верещук эксперты называют наиболее неудобной для Кличко во втором туре.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.