Чем ближе к выборам, тем рейтинг Кличко вероятно будет снижаться - политолог

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По данным группы "Рейтинг", не довольны работой мэра Киева Виталия Кличко пока 37% киевлян. То есть это точно каждый третий, и немного больше. Упрекать действующего мэра действительно есть за что, говорит политолог Геннадий Дубов, хотя и считает такой антирейтинг мэра еще не критическим. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Также, эксперт считает, что чем ближе к дате голосования, то рейтинг Кличко может падать, особенно на фоне вероятных "катаклизмов".

"Да, если будут определенные катаклизмы, большие прорывы водоканалов, что уже бывало. Ведь хозяйство у нас достаточно древнее, и определенные инциденты могут повлиять на рейтинг", - объясняет он.

По словам Дубова, у киевлян действительно есть много причин упрекать действующего мэра.

"Обычно, это - земельные вопросы. Существует проблема "Укрбуда"... Существует проблема аварий на сетях городов. Коррупция в КГГА, хоть Кличко на такое и реагирует увольнением того или иного руководителя", - говорит он.

Эксперт прогнозирует, что наибольшее противостояние среди кандидатов на должность мэра Киева будет разворачиваться вокруг темы ЖКХ.

"Наиболее болезненная история для киевской власти - это состояние жилищно-коммунального хозяйства. Есть проблема с горячей водой, хотя это и не совсем вопрос города до конца, но люди ассоциируют эти проблемы с городскими властями.

Конкуренты будут пытаться это использовать, и многие политические силы ориентируются на проблемы ЖКХ как на определенный таран мэрства Кличко. Например, "Батькивщина" выставила Кучеренко - бывшего министра ЖКХ. Поэтому, думаю, что на фоне проблем ЖКХ будет противостояние", - пояснил он.

Как писал УНН, каждый третий киевлянин недоволен работой Кличко на посту мэра.

Напомним, именно кандидата от СН Ирину Верещук эксперты называют наиболее неудобной для Кличко во втором туре.