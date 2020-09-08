Украина не имела законных оснований блокировать деятельность “Мотор Сичи”, поэтому неизбежно проиграет арбитраж на 3,5 млрд долларов - эксперт

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украина не сможет доказать в международном арбитраже законность блокирования деятельности ПАО “Мотор Сич” и ареста ее акций после покупки предприятия китайскими инвесторами. Об этом заявил известный экономический эксперт Владимир Цыбулько, прокомментировав намерение китайской стороны взыскать с Украины в международном арбитраже 3,5 млрд долларов убытков из-за ареста акций ПАО “Мотор Сич” и противозаконного блокирования Украиной деятельности предприятия, передает УНН.

“Если Украина не прекратит вакханалию с блокированием акций “Мотор Сич” — арбитраж неизбежен. И китайцы совершенно правы в своих претензиях: нет никаких правовых оснований не допускать мажоритарного акционера частного предприятия к его имуществу и запрещать ему реализовывать право собственности. Соответственно, любое давление на инвесторов, обоснованное чьими-то фантазиями, политическими прихотями или даже коррупционными аппетитами, — это чистой воды “государственный рейд”, противозаконная экспроприация законно приобретенного имущества — акций компании “Мотор Сич”, — заявил эксперт.

“Украинской элите пора повзрослеть и осознать: отношения с инвесторами — это не разговоры на кухне. Возможно, компенсация по арбитражному иску на 3,5 млрд долларов заставит украинские элиты очнуться и переосмыслить свои действия”, — подчеркнул Цыбулько.

Как известно, арест акций был произведен в рамках возбужденного по инициативе СБУ уголовного дела три года назад. В течение всего этого времени экономическая ситуация на предприятии ухудшается, акционеры не могут принимать участие в управлении и получать дивиденды. В результате китайские инвесторы из Skyrizon, купившие 56 % акций ПАО “Мотор Сич”, заявили о готовности обратиться в международный арбитраж для компенсации убытков из-за блокирования Украиной деятельности предприятия. Украину обвинили в нарушении межправительственного украино-китайского соглашения от 1992 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. В связи с недопуском компании Skyrizon к управлению законно приобретенным ею предприятием, китайские инвесторы назвали сложившуюся ситуацию противозаконной экспроприацией имущества инвестора государством Украина.

Китайские инвесторы призвали украинское Министерство юстиции создать рабочую группу для урегулирования ситуации, иначе Skyrizon вынуждена будет обратиться в международный арбитраж с требованием о компенсации потерь на сумму 3,5 млрд долларов — в такую сумму китайские инвесторы оценили потери от действий Украины. Аресты акций и блокирование деятельности компании, недопуск законного владельца контрольного пакета акций к управлению ПАО “Мотор Сич” негативно отразилось на отношениях Skyrizon с банками, негативно влияет на биржевые котировки акций компании.