Нафтогаз представил новые тарифные планы для бизнеса и населения

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Группа Нафтогаз предлагает для бизнеса тарифы “Годовой”, “Квартальный” и “Лунный”, разработаны с учетом тарифного клиента. Об этом сообщает департамент по интегрированных коммуникаций НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

Так, в частности, тариф “Годовой” лучше всего подходит для газоснабжающих компаний (газсбыт): учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадной оплата).

С сентября 2020 года тариф “Квартальный” будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф “Лунный” доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной цене в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа “Лунный” можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

Кроме того, для бытовых потребителей доступны два тарифа — “Лунный” и “Годовой”, отмечают в компании.

По условиям “Лунного” тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям “Годового тарифа”, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет.