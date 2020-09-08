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Дзидзьо избили и ограбили: киевская полиция устанавливает обстоятельства

Дзидзьо избили и ограбили: киевская полиция устанавливает обстоятельства

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Певца Дзидзьо избили и ограбили в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом в комментарии УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

“Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения на певца (Дзидзьо — ред.), которое произошло ночью 6 сентября в Шевченковском районе на улице Стрелецкой. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 125 и частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства устанавливают правоохранители”, — сообщили в полиции.

Добавим, что статья 125 касается умышленных легких телесных повреждений, а 185 — кражи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал “заслуженных артистов” Михалко и Дзидзьо.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция
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