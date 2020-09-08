ООС: боевики не открывали огонь с начала суток

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Также добавляется, что сегодня, к сожалению, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Силах Украины совместно с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил продолжают ликвидировать пожар на Донбассе. Сейчас продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в результате подрыва на минном поле в зоне ООС погиб старший солдат Виталий Грицишин 1982 года рождения.