В отличие от Кличко, я полностью готова брать на себя ответственность - Верещук

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кандидат на пост городского главы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о том, как намерена завоевывать симпатии киевлян, а также о том, как намерена работать в столице. Об этом кандидат сообщила в интервью "Фокусу", передает УНН.

Так, по словам Верещук, завоевывать симпатии киевлян она намерена искренностью и трудолюбием.

"К людям нужно идти с правдой, нужно их слушать и слышать. Я умею это делать, у меня есть опыт работы с людьми. Фактически, вся моя карьера и весь мой профессиональный рост связаны с такой работой.

В 17 лет начала обучение в военном институте, служила в армии, затем работала юристом в городском совете. Потом стала заместителем главы райгосадминистрации, занималась вопросами образования и социальной защиты. Затем победила на выборах мэра города Рава-Русская — я всегда была в больших коллективах, на руководящих должностях, при которых человек должен уметь слышать людей. Даже если у тебя очень хорошая программа, но за тобой не идут люди, ты не сможешь ее реализовать. А завоевывать симпатии киевлян буду очень просто: честно жить и много работать", - сказала политик.

Верещук отметила, что не боится принимать решения, а также имеет достойный профессиональный опыт, чтобы возглавить Киев.

"Я понимаю, что могу создать более качественные условия жизни для всех горожан, что готова брать на себя ответственность. Мне не будет страшно, я всегда без колебаний принимала решения, потому что знаю, что необходимо делать. Я работала юристом в городском совете, была мэром, год училась в Польше в Академии государственного управления, стажировалась в Варшавской мэрии — у меня достаточный опыт. Убеждена, что Киев будет успешным — таким городом, в котором будет порядок и все будет работать как надо. Хочу стать частью этого успеха. Я амбициозна, и мне такой вызов очень нравится", - пояснила она, отвечая на вопрос о том, почему приняла решение бороться за мэрское кресло.

Политик подчеркнула, что в отличие от действующего мэра Киева Виталия Кличко, она полностью готова брать на себя ответственность за все, что будет происходить в столице.

"В отличие от действующего мэра Киева, я полностью готова брать на себя ответственность за все, что будет происходить в столице. Виталий Кличко в 2014–2015 годах не понимал, куда попал и что нужно делать, он не был готов, и теперь мы видим, к чему это привело.

К примеру, ситуация с Бортнической станцией аэрации (БСА). В 2015 году подписано межгосударственное соглашение между Украиной и Японией о кредите 1 млрд долл. под 0,1% на 40 лет. 1 млрд долл. на реконструкцию станции, которая нуждается в ней уже очень давно. За пять лет киевские власти не удосужились провести международный тендер. Вопрос этот так и не решился. А я бы решила — и решу", - заявила она.

Как сообщал УНН, согласно прогнозам букмекеров лидерами мэрской гонки в Киеве пока остаются Кличко и Верещук. При чем именно кандидата от СН, политологи называют самым неудобным для действующего мера во втором туре выборов.