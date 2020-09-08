Заседание в ПАСЕ по ситуации в Беларуси и об отравлении Навального: что возмутило Украину

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня состоялось заседание в ПАСЕ по ситуации в Беларуси и отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. На заседании выступила, в частности, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила в Facebook, передает УНН.

“Согласна с оценкой Светланы Тихановской, что режим Лукашенко потерял легитимность, а решение конфликта возможно только мирным путем”, — отметила Ясько.

Она сообщила, что предложила создать механизм отслеживания нарушений прав человека в Беларуси, ввести санкции против тех, кто ответственен за эти нарушения, а собранную информацию передать демократически избранной власти Беларуси, которая присоединится к Совету Европы.

“Что разозлило и возмутило? Это выступление белорусского коллеги, Председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента. К сожалению, Председатель постоянной комиссии рассказал очередные штампы о вмешательстве во внутренние дела Беларуси с стороны соседних государств, а также охарактеризовал революцию Достоинства как постановочную акцию”, — подчеркнула Ясько.

По ее словам, все обвинения и высказанные теории заговора не имели под собой никакого подтверждения, а Украина последовательно отстаивает соблюдение принципов международного права и не позволяет себе искажать их содержание, как это системно делает Россия.

“Нет границ возмущению информация об отравлении главного политического оппозиционера Алексея Навального. Россия использовала типичные „КэГэБэшные“ техники для борьбы с политическими оппонентами. Надеюсь, что Навальный выздоровеет, а российские власти ответят. Использование химического оружия является серьезным нарушением международного права, необходимо срочное и независимое расследование”, — добавила руководительница украинской делегации.

Она отметила, что в случае отсутствия расследования, результатам которого можно доверять, должны быть начаты широкие дискуссии по усилению санкционного давления на государства, так грубо нарушающих международное право.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы призвала ввести санкции против Беларуси, в частности против президента Александра Лукашенко и других представителей власти.