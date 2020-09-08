Беларусская оппозиция сообщила, что Колесникова разорвала паспорт на границе с Украиной

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова на беларусско-украинской границе разорвала свой паспорт. Об этом член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Павел Латушко сообщил во вторник в интервью польскому телеканалу TVN24, которое также транслировалось на его странице в Instagram, отмечает УНН.

“У меня есть информация последнего часа, что ее заставили выехать на территорию Украины. Во время пересечения границы она разорвала свой паспорт. Это достойный поступок женщины, Марии Колесниковой, которая боролась до, во время и после выборов за то, чтобы у белорусов было право голоса”, — сказал он.

Отметим, что Лукашенко считает “правильным” задержание Колесниковой и “просит у Украины” вернуть её соратников. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета беларусской оппозиции Марии Колесниковой.